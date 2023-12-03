أمن بنغازي: التحريات تضبط نيجيرية مطلوبة لثلاث مديريات أمن في وقائع سرقة 

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كشفت مديرية أمن بنغازي أن قسم التحريات العامة نجح في القبض على امرأة نيجيربة الجنسية مطلوبة لدى ثلاث مديريات أمن طرابلس، المرج، سرت.

وأوضحت مديرية أمن بنغازي أن المتهمة مطلوبة على ذمة وقائع سرقة من منازل مواطنين عملت لديهم كمُدبرة منزل.

في إطار التعاون بين مُديريات الأمن وعُقب ورود

وذكرت المديرية أن معلومات وردت لدى قسم التحريات العامة بمُديرية أمن بنغازي عن امرأة من الجنسية النيجيرية مطلوبة لدى ثلاث مديريات أمن طرابلس، والمرج، وسرت على ذمة وقائع سرقة من منازل مواطنين عملت لديهم كمُدبرة منزل.

وأفادت أن رئيس قسم التحريات العامة عقيد أشرف الشلطامي أصدر تعليماته بالبحث والتحري وضبط المرأة سالفة الذكر.

وبينت أن أعضاء التحريات بالقسم توجهوا لعدة أماكن يتوافد عليها العمالة الوافدة من جنسيات أفريقية وكذلك بعض المكاتب المُختصة في جلب العمالة للعمل بالمنازل.

وأكدت المديرية أن جهود التحريات أسفرت عن التوصل إلى تحديد مكان المرأة المطلوبة حيث تم استدراجها من قبل أعضاء التحريات وإعداد كمين محكم لها بمنطقة سيدي حسين وضبطها.

ولفتت المديرية إلى أنه تم الانتقال بها إلى القسم وبالاستدلال معها تبين أنها تُدعى ر.م.ي من مواليد 2000 نجيرية الجنسية وتمت إحالتها إلى جهات الاختصاص.