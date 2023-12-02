ميناء الحريقة النفطي يحقق رقما قياسيا بتصدير 7 مليون خلال نوفمبر

أخبار ليبيا 24 – خاص

منذ مطلع عام 2023 تتراوح صادرات ميناء الحريقة النفطي في طبرق والتابع لشركة الخليج العربي للنفط من 5 مليون إلى 6 مليون برميل فقط، فيما حقق الميناء في نوفمبر المنصر صادرات لم تسجل من بداية العام حيث سجل رقماً قياسياً ليصل التصدير إلى 7 مليون برميل عبر عدد 7 نواقل.

وشحنت الناقلة النفطية الأولى (دلتا اوسيان) مليون برميل من النفط الخام إلى الصين.

في حين شحنت الناقلة النفطية الثانية (سي كروس) مليون برميل من النفط الخام إلى بريطانيا، والنافلة النفطية الثالثة (فرونت سينا) مليون برميل من النفط للأمر.

وشحنت الناقلة النفطية الرابعة (اثيناس سبيرت) مليون برميل من النفط الخام إلى الصين، وشحنت الناقلة النفطية الخامسة (دلتا تولمي) مليون برميل من النفط الخام إلى الصين.

في حين شحنت الناقلة النفطية السادسة (سي كورال) مليون برميل من النفط إلى بريطانيا، وشحنت الناقلة النفطية السابعة (مارلين سانتوريني) مليون برميل من النفط الخام إلى الصين.