مطالبات جوية بوقف الحرب في غزة بشكل نهائي ومستدام

أخبار ليبيا 24

طالبتْ منظمة أطباء بلا حدود بوقف فوري ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة، داعيةً إلى حماية مرافق الرعاية الصحية في القطاع.

وقالت المنظمة «إن مستشفى العودة تضرر جراء انفجار وقع بعد ساعات قليلة من انتهاء الهدنة، وهو أحد آخر مستشفيات شمال غزة التي كانت لا تزال عاملة بعد أن دمر القصف العشوائي المنطقة» حسب تدوينة لها عبر موقع إكس.

من جهتها أكدتْ منظمة الصحة العالمية، أنّ عددًا أكبر من سكان غزة معرضون للموت بسبب الأمراض مقارنة بالقصف.

المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، دعت إلى دعم النظام الصحي في القطاع ليعود لطبيعته بسرعة، قائلةً: «في نهاية المطاف، سنرى عددا أكبر من الناس يموتون بسبب الأمراض مقارنة بالقصف إذا لم نتمكن من إعادة بناء هذا النظام الصحي»، حسب قولها.

وفي الأثناء.. دعا الاتحاد الأوروبي إلى أهمية تمديد الهدنة التي انتهت، في قطاع غزة، حتى تصبح «دائمة» وتسمح بالتقدم نحو «حلّ سياسي» للنزاع.