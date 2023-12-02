في تهديد واضح لواشنطن.. كوريا الشمالية تتوعد أقمار التجسس الأمريكية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

هددت كوريا الشمالية بتدمير أقمار التجسس الأمريكية إذا حاولت واشنطن شن أي هجوم يستهدف قمرها الاصطناعي الموجود في المدار منذ عشرة أيام.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الشمالية إن الوزارة ستعتبر مثل هذه الخطوة بمثابة إعلان حرب، بحسب وكالة “يونهاب” للأنباء.

وانتقدت كوريا الشمالية الولايات المتحدة في بيان لوزارة الدفاع نقلته اليوم وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، بعد أن ألمحت مسؤولة أمريكية إلى إمكانية تعطيل قمر التجسس العسكري الكوري الشمالي الذي تم إطلاقه الأسبوع الماضي.

وجاء البيان بعدما قالت شيريل كلينكل، المتحدثة الاستراتيجية بقيادة الفضاء الأمريكية لبرنامج إعلامي في إشارة إلى قمر التجسس الكوري الشمالي، إنه يمكن استخدام مجموعة متنوعة من الوسائل لحرمان أي خصم من قدرات الفضاء وقدراته المضادة.

وقالت كلينكل لإذاعة آسيا الحرة الأسبوع الجاري، إن الجيش الأمريكي يمكن أن يقوض فعالية وفتك القوى المعادية في جميع المجالات.

وتحظر قرارات الأمم المتحدة كوريا الشمالية من إجراء تجارب باستخدام التكنولوجيا البالستية، ويرى خبراء إن وضع قمر اصطناعي للاستطلاع في المدار من شأنه أن يحسن قدرات كوريا الشمالية على جمع المعلومات الاستخبارية، خاصة فوق كوريا الجنوبية، ويوفر بيانات مهمة في أي صراع عسكري.

ومنذ أن أطلقت كوريا الشمالية قمرها “ماليغيونغ-1” الأسبوع الماضي، قالت بيونغ يانغ إنها تمكنت من مراقبة مواقع رئيسية في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، ومع ذلك، لم تنشر أي صور.

وكانت تلك المحاولة الثالثة لكوريا الشمالية لوضع قمر اصطناعي عسكري للتجسس في المدار بعد عمليتين فاشلتين في مايو وأغسطس.