حماد: الحكومة والقيادة العامة أخذتا على عاتقهما مسؤولية تغيير أوضاع قطاع الصحة في ليبيا

أخبار ليبيا 24

أكد، رئيس الحكومة الليبية، أسامة حماد، اليوم السبت، على أن الحكومة رفقة القيادة العامة ولجنة إعادة الإعمار والاستقرار والإعمار أخذت على عاتقها مسؤولية تغيير الأوضاع التي مر بها قطاع الصحة في ليبيا.

وأضاف حماد، في كلمة خلال مؤتمر تطوير النظام الصحي في ليبيا المقام في بنغازي تحت عنوان: “من أجل رعاية صحية أفضل”، أن القطاع الصحي في ليبيا عانى من الإهمال طيلة العهود السابقة، مما نتج عنه تدهور الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، خاصة أصحاب الدخل المحدود.

وقال حماد، إن الحكومة باشرت دون تأخير في بناء وإنشاء وصيانة المستشفيات والمراكز الصحية وتوفير المعدات والمستلزمات الطبية الضرورية والأدوية ورفع المستوى المهني للأطقم الطبية.

وأكد، أن كل الأعمال شملت جميع المدن شرقا وجنوبا وغربا وخاصة المراكز التخصصية مثل مراكز الكلى والأورام وغيرها.

تداعيات إعصار دانيال

وقال حماد، إن الحكومة الليبية، عبر وزارة الصحة والهيئات المختصة، واجهت التداعيات الناجمة عن إعصار دانيال، والذي تسبب في العديد من الكوارث الصحية لسكان المدن والمناطق المتضررة وكانت أعمالها على قدر كبير من المسؤولية.

وقال، إنّه تمّت صيانة الكثير من المستشفيات والمراكز الصحية المدمرة نتيجة السيول والفيضانات في المدن والمناطق المتضررة وتوفير جميع المستلزمات التي تمكنها من استئناف عملها وتقديم الخدمات الصحية.

وأضاف، أنّه رغم الظروف الاستثنائية والتحديات الصعبة نتيجة الفيضانات إلا أن الحكومة تمكنت من تقديم خدمات الرعاية الصحية وأعمال التطهير والتعقيم للمراكز الطبية.

ولفت حماد، إلى أنّه تمّ إنشاء هيئة طبية تعنى بالدعم النفسي للمتضررين نفسيا وجسديا من الفيضانات. وقال رئيس الحكومة الليبية، إن الخطط التنموية للقطاع الصحي لازالت تسير بخطى ثابتة وواقعية إلى أن تتحقق الغايات المرجوة.

وأكد رئيس الحكومة الليبية، أن الحكومة لم تتأخر يوما في دعم الملتقيات والمؤتمرات الطبية والعلمية، والتي تهدف إلى تحديد رؤى علمية لتطوير القطاعات العامة في شتى المجالات.

وحضر المؤتمر، وفود من الخبراء الدوليين، في مجال الرعاية الصحية، من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية واليابان وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وماليزيا وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وكذلك حضر المؤتمر وفد من منظمات اليونيسف والصليب الأحمر الدولي والصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ولفيف من الخبراء المحليين ومسؤولي القطاعات الخدمية.