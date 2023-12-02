تقلبات جوية تؤثر على مناطق شمال البلاد  

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تقلبات جوية تؤثر على مناطق الشمال مع تكاثر للسحب وسقوط أمطار متفرقة يوم الغد على مناطق الشمال الغربي.

وبحسب نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم السبت، تكون السماء في راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة صافية, تتكاثر السحب يوم الغد وسقوط أمطار متفرقة وتكون جيدة على بعض المناطق مما تسبب في تجمع المياه في الأماكن المنخفضة وجريان بعض الأودية المحلية.

والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على جبل نفوسة مثيرة للأتربة والغبار تتحول في المساء إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (24-29)مْ، وتسجل انخفاض ملحوظ يوم الغد.

وتكون السماء في الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد صافية، والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على بنغازي و الجبل الأخضر تتحول تدريجيا يوم الإثنين إلى غربية فشمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق ما بين (22– 26) مْ.

وفي الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة تكون حالة السماء صافية، والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة , تتحول يوم الغد إلى غربية فشمالية غربية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق ما بين (24–29)مْ.

وتكون السماء في الواحات – السرير- تازربو- الكفرة تكون صافية، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (22-26)مْ.