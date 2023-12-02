تعرف على عدد المهاجرين غير الشرعيين المرحلين من طبرق خلال نحو 8 أعوام

أخبار ليبيا 24

بلغ عدد، المهاجرين غير الشرعيين المرحلين عن طريق جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طبرق، نحو 28995 مرحل من مختلف الجنسيات، وذلك خلال الفترة الممتدة من يناير 2016 وحتى 10 مايو 2023.

جاء ذلك من خلال كتاب، أطلعت عليه، وكالة أخبار ليبيا 24، ووجه رئيس فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية طبرق والدوريات الصحراوية الجغبوب أمساعد، لواء إبراهيم لربد، إلى رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بالمنطقة الشرقية.

ووفقا للكتاب؛ فإن عدد المرحلين عام 2016 بلغ 8554، وفي عام 2017 بلغ العدد 4005 مرحل، و2018 بلغ العدد 2434 مرحل، وفي العام 2019 بلغ 1807، و2020 بلغ العدد 2626، و2021 بلغ العدد 3336 مرحل، وفي 2022 بلغ العدد 4618.

وحتى مايو 2023 بلغ عدد المرحلين 1555 مرحل.