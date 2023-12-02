تصدير أول شحنة من مصنع الإيثيلين في راس لانوف بعد توقف دام نحو 12 عاما

أخبار ليبيا 24

أعلنت، شركة راس لانوف، تصدير أولى منتجات مصنع الإيثيلين بعد توقف دام لما يقارب 12 عاما.

وقالت الشركة، الجمعة، إن ميناء راس لانوف النفطي استقبل ناقلة لشحن نحو 6000 طن متري من “خليط رباعي الكربون”، مشيرة إلى أن الشحنة ستتوجه إلى الصين.

وأضافت الشركة، أنها بهذا “الإنجاز العظيم عادت شركة راس لانوف بكل قوتها إلى الأسواق العالمية من جديد ووضعت الثقة في مستخدميها على أنهم قادرين على تنفيذ معظم الأعمال ذاتيا وكسر الاحتكار”.

ويوم 24 نوفمبر الماضي قالت المؤسسة الوطنية للنفط إن شركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز، أعادت تشغيل مصنع الـ “بولي إيثلين” بعد توقف دام نحو 12 عاما.

وقالت المؤسسة، إن معدلات إنتاج المصنع الموجود، بمجمع رأس لانوف الصناعي، بلغت 240 طنا يوميا.

وأضافت، أن هذه المرة الأولى التي يتم فيها تشغيل المصنع من خلال تزويده بالمادة الخام” غاز الايثلين” عن طريق مصنع التكسير الحراري.