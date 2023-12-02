بهدفين نظيفين.. الأهلي بنغازي يتفوق على التحدي

أخبار ليبيا 24

حقق فريق الأهلي بنغازي الفوز على جاره التحدي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما الجمعة على أرضية ملعب شهداء بنينا ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الأولى للدوري الممتاز لكرة القدم.

ولم يتأخر الأهلي عن زيارة شباك الفهود حيث حقق المحترف أكسيل مايي التقدم بالهدف الأول في الدقيقة الثالثة من زمن المباراة، ثم أضاف سالم روما الهدف الثاني في النصف الثاني من اللقاء.

وبهذا الفوز تمكن الأهلي بنغازي من رفع رصيده إلى سبع نقاط متساويا في الرصيد مع كل من النصر والهلال اللذين يملك كل منهما سبع نقاط أيضا في صدارة المجموعة الأولى، أما فريق التحدي فبقي رصيده من دون تغيير عند ثلاث نقاط حصدها من ثلاثة تعادلات بعدما تلقى اليوم أول هزيمة له.