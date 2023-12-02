باتيلي ووزير خارجية تونس يؤكدان على ضرورة إيجاد مسار توافقي لإجراء الانتخابات الليبية

أخبار ليبيا 24

أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، أنه اتفق مع وزير الخارجية التونسي، نبيل عمار، على ضرورة اجتماع القادة الليبيين، والاتفاق على مسار توافقي لإجراء انتخابات من أجل السلام والازدهار في بلادهم، وفق بيان باتيلي على منصة “إكس”.

وأعرب المبعوث الأممي عن امتنانه للحكومة التونسية، لاستضافتها ودعمها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وعبر باتيلي عن الامتنان لدورها في دعم الوحدة والسلام والاستقرار في ليبيا.

وفي شهر نوفمبر الماضي، طرح باتيلي مبادرة لفك الجمود السياسي في ليبيان لكنه يقول إنها تواجه الكثير من المقاومة، بعدما دعا إلى اجتماع يضم الأطراف الخمسة التي يراها رئيسية في تركيبة الأزمة، وهم: رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، وقائد القوات المسلحة المشير خليفة حفتر.