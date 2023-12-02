انخفاض العجز التجاري في المغرب بـ6.1 بالمئة

أخبار ليبيا 24

كشف مكتب الصرف المغربي، عن تقلص عجز الميزان التجاري المغربي بمقدار 6.1 بالمئة على أساس سنوي.

وبحسب بيانات المكتب المغربي، انخفض العجز خلال أول 10 أشهر من العام الحالي إلى 24 مليار دولار، كما انخفضت الواردات بمقدار 3.9بالمئة، وتراجعت الصادرات بمقدار 2.4 بالمئة.

من جهةٍ أخرى… سجل معدل التضخم المغربي تباطؤًا إلى 4.3% على أساس سنوي خلال شهر أكتوبر الماضي، من أصل 4.9 بالمئة خلال سبتمبر.

المندوبية السامية للتخطيط في المغرب؛ أكدت في بياناتٍ ارتفاع أسعار الغذاء، التي تعتبر المحرك الرئيسي للتضخم في المغرب بواقع 8.8% على أساس سنوي، بحسب المندوبية المغربية.

وفي الأثناء.. تفاقم عجز الموازنة المغربي منذ بداية العام وحتى شهر أكتوبر الماضي بنسبة 22.7 % على أساس سنوي