انخفاض إيرادات النفط العراقية

أخبار ليبيا 24

انخفضتْ إيرادات العراق من النفط الخام خلال نوفمبر المنصرم بمقدار مليار دولار، مسجلةً 8.512 مليار دولار، مقابل 9.59 مليار في أكتوبر، بحسب وزارة النفط العراقية.

بدوره أكد البنك المركزي العراقي، أنّ حوالي 30 بالمئة من إيرادات النفط لا تدخل البنك؛ مرجعًا السبب على أن وزارة المالية تقوم باستعمالها للتسديدات الخارجية.

وأضاف البنك المركزي؛ أن هنالك 90% من مبيعات البنك المركزي لأغراض الحوالات والتحويل الخارجي، مشيرًا على وجود مباحثات متواصلة لتنظيم عملية الاستيراد من إيران بما لا يعرض الدول لأي إشكالات، وفق أحدث نشراته.

وفي وقتٍ سابق.. طالب محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، الحكومة بسداد ديونها البالغة قيمتها 46 تريليون دينار.

البنك المركزي؛ أوضح أن قيمة الديون تعادل حوالي 35 مليار دولار، منها 30 تريليون دينار – أب 23 مليار دولار) تخص حكومة الكاظمي.