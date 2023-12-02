المواصلات تبحث تنفيذ ثلاثة جسور في مصراتة

أخبار ليبيا 24

أعلن جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات عن عقده اجتماعا مع عميد بلدية مصراتة، وعدد من المسؤولين في البلدية من أجل إنشاء ثلاثة جسور في المدينة.

وقال الجهاز إن الاجتماع عقد في إطار إعداد التصاميم النهائية ومستندات العطاء لمشاريع تنفيذ جسور بثلاثة تقاطعات، هي: تقاطع المدينة الرياضية، وتقاطع المعهد الزراعي، وتقاطع التقنية الطبية.

وناقشت إدارة الدراسات والتصاميم في الجهاز وشركة “شاكر” هذه الأعمال مع عميد البلدية، بحضور وكيـل ديـوان البلديـة، ومدير مكتب أمـلاك الدولة، ومدير مكتـب التخطيـط العمرانـي بمصراتـة، ومديـر فـرع مصلحة أملاك الدولة في المدينة.

كما ناقش الحضور موقف أراضي الجسور الثلاثة، وما قد تحويه من استملاكات. بينما أكد الجهاز استمرار العمل بمشروع الطريق الساحلي الغربي، الجمعة، وذلك برصف الطبقة الرابطة الإسفلتية الأولى بسمك 6 سم في قطاع جسر 17 إلى جسر بئر الغنم.