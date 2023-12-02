المنفي يشارك في قمة مجموعة الـ77 والصين

2 ديسمبر، 2023 3:25 م
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أخبار ليبيا 24

شارك، رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم السبت، في قمة مجموعة الـ77 والصين المنعقدة في مدينة “إكسبو دبي”. وانطلقت أعمال القمة في حضور عددٍ من رؤساء الدول والحكومات والمنظمات الدولية.

ومجموعة الـ77 (جي 77) هي تحالف دولي حكومي، يعد الأكبر من نوعه داخل منظومة الأمم المتحدة. وتأسست في 1964، من قبل 77 دولة نامية، بهدف الدفاع عن مصالح البلدان النامية وترقية الاقتصاد، وتنسيق القضايا المشتركة التي تخص دول الجنوب.

وأقيمت القمة، خلال فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ “COP28”

وتبحث القمة آثار وتداعيات التغييرات المناخية على الوضع الإنساني، وحشد الدعم الدولي المطلوب لمواجهة تلك التداعيات عبر تعميق الشراكة مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية المختصة بالجانب الإنساني.

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2 ديسمبر، 2023 3:25 م
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