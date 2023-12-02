العجز التجاري التركي يتقلص

أخبار ليبيا 24

سجل معدل العجز التجاري التركي انخفاضًا قدره 32.6 بالمئة على أساس سنوي.

وزارة التجارة التركية أكدتْ تقلص العجز إلى 5.92 مليار دولار في نوفمبر، كما سجلت الصادرات ارتفاعًا بـ 5.2 بالمئة إلى 23.01 مليار دولار في نوفمبر، بحسب بيانات الوزارة.

من جهةٍ أخرى… حقق الاقتصاد التركي نموًا قدره 5.9% خلال الربع الثالث من العام الجاري على أساس سنوي.

وبحسب بيانات معهد الإحصاءات التركي، يعتبر هذا النمو هو الأعلى وتيرة منذ الربع الثاني في العام 2022.

وفي سياقٍ منفصل.. تعتزم تركيا تحويل الحبوب الروسية إلى الطحين وإرسالها إلى الدول الأفريقية.

وزير الزراعة والغابات التركي، إبراهيم يوماكلي؛ نقل عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: إن الحبوب الروسية على شكل طحين سيتم إرسالها إلى الدول الأفريقية، حيث ستقوم تركيا بهذه العملية وسيتم نقل الطحين عبر آليات مختلفة إلى الدول الأفريقية