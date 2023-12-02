إطلاق مبادرة بيئية تهدف لغرس 100 مليون شجرة

أخبار ليبيا 24

دشنت المنظمة الليبية للبيئة والمناخ، أمس الجمعة، مبادرة تهدف لغرس 100 مليون شجرة بحلول العام 2030.

وبحسب بيان المنظمة، يشارك في مبادرة التشجير اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة والإدارة العامة لشؤون الإصحاح بوزارة الحكم المحلي.

ويهدف القائمون على المبادرة التي أطلقت الجمعة من مشروع العسة الزراعي جنوب طرابلس، إلى مكافحة ظاهرة التصحر وتنمية الغطاء النباتي والتخفيف من وطأة تغير المناخ وتحسين جودة الهواء.

وشهد اليوم الأول من حملة التشجير مشاركة واسعة من المتطوعين الشباب ومن فرق الكشافة والمرشدات وعدد كبير من المهتمين بالبيئة من مدن ومناطق غرب البلاد.

وصاحب إطلاق الحملة نشر الملصقات وتوزيع الكتيبات والمطويات التعريفية بالحملة وأهدافها، وأهمية زراعة الأشجار للحد من المشكلات البيئية وأهمها التصحر وفقدان الحياة النباتية.