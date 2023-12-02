إسرائيل تشنّ هجومًا جويًا على دمشق

أخبار ليبيا 24

نفذ الاحتلال الإسرائيلي هجمات جويّة على محيط العاصمة السورية دمشق خلال ساعات الصباح الأولى من اليوم، تزامنًا مع استئناف الحرب على قطاع غزة.

بدورها أوضحت وزارة الدفاع السورية، أنّها تمكنت من التصدي لهجوم جوي إسرائيلي من اتجاه مرتفعات الجولان وأسقطت معظم الصواريخ المهاجمة، حسب قولها.

كما لقيّ مقاتلان سوريّان حتفهما جراء غارات إسرائيلية استهدفت حزب الله في دمشق اليوم السبت.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن المقاتلان مواليان لحزب الله اللبناني المدعوم من إيران، كما أشار إلى إصابة 7 مقاتلين يعملون في الحزب ضمن تلك الغارات الجوّية.