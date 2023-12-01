وزير الاستثمار يبحث انشاء محطة نووية

كشف وزير الاستثمار في الحكومة المكلفة من النواب ، علي السعيدي، تفاصيل المباحثات التي أجراها فيالعاصمة الروسية موسكو مؤخرا، والتي تركزت على بحث إمكانية بناء محطة نووية في ليبيا وعودة الشركات الروسية إلى ليبيا لتنفيذ بعض المشروعات الاستراتيجية.

وأشار الوزير أن المباحثات تطرقت لبحث سبل مشاركة روسيا في مشاريع إعادة إعمار المناطق المتضررة من جراء الفيضانات التي ضربت البلاد في سبتمبر الماضي.

ونوه السعيدي في تصريحات أدلى بها لـوكالة سبوتنيك الروسية إلى أن هناك شركات روسية كانت موجودة في ليبيا قبل العام 2011 ولم تنجز المشروعات الموكلة لها بسبب الاضطرابات على رأسها مشروع السكك الحديدية،لافتا لمباحثاته مع مسؤولين روسيين حول فرص عودة هذه الشركات لاستكمال مشروعاتها في البلاد.

وأشار إلى أن ليبيا تستطيع الدخول في النادي النووي السلمي، على أن تكون ليبيا بلداً منتجا للطاقة عن طريقالطاقة الذرية، مشيرا إلى أن ليبيا لديها الأرض الخصبة لإنشاء هذا المشروع، وهو مشروع الطاقة النووية السلميةبالدرجة الأولى، ويكون مشابهاً لمشاريع الطاقة النووية التي تم تنفيذها في مصر وتركيا.