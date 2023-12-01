نائب تكالة يناقش مع السفير الإيطالي الوضع السياسي الراهن في ليبيا 

أخبارليبيا24

ناقش النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة عمر العبيدي مع السفير الإيطالي جيانلوكا ألبيروني الوضع السياسي الراهن.

واستعرض الجانبان في مقر السفارة في طرابلس سبل الدفع بالعملية السياسية وكسر الجمود السياسي للوصول لتسوية سياسية شاملة تحقق الاستقرار.

وتطرق العبيدي وألبيروني إلى المبادرة التي أطلقها المبعوث الأممي عبدالله باتيلي 5+1، المتعلقة بالقوانين الانتخابية.

وأكد الجانبان على التعاطي مع المبادرة بما يضمن توافقا حقيقيا واسعا بين كل الأطراف والشركاء السياسيين؛ لضمان انتخابات حقيقة تقبل بنتائجها كل الأطراف السياسية.