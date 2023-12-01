في مهمة تستمر 179 يوما.. مركبة الشحن “بروغريس إم إس-25” تتجه نحو المحطة الفضائية الدولية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أطلق يوم الأول من ديسمبر 2023 صاروخ النقل “Soyuz-2.1a” وعلى متنه مركبة الشحن الفضائية “بروغريس إم إس-25” من مطار بايكونور الفضائي.

وأفادت مؤسسة “روس كوسموس” بأن صاروخ النقل Soyuz-2.1a بعد مضي أقل من تسع دقائق على إطلاقه وضع المركبة “بوغريس إم إس-25” في مدارها المقرر.

وتوجهت نحو المحطة الفضائية الدولية التي من المقرر ان تلتحم بها في الساعة 14.15 من يوم 3 ديسمبر الجاري.. وتبقى هناك 179 يوما.

وتحمل مركبة الشحن “بروغريس إم إس-25” إلى المحطة الفضائية الدولية حمولة وزنها أكثر 2.5 طن من البضائع بما فيها الوقود ومياه الشرب ومواد غذائية ونتروجين وأدوية ومعدات طبية وأجهزة ومعدات.

بهدف إجراء تجارب علمية – حاضنة لدراسة تطور الأجنة في بيض السمان في الفضاء ومعدات لدراسة التآكل، والتي سيتم تركيبها في الفضاء المكشوف.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الإطلاق هو الرابع خلال العام الجاري لمركبة شحن روسية إلى المحطة الفضائية الدولية، والخامس عشر للصاروخ.