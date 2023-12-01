علي الشريف أفضل شخصية رياضية للعام 2023

1 ديسمبر، 2023 9:11 م
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توجت النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين ليبيا أمس الخميس، بقاعة “الاقتصاد قاريونس” بمدينة بنغازي، رئيسنادي الهلال الرياضي “علي الشريف” بأفضل شخصية رياضية لعام 2023، في نسختها الخامسة علىالتوالي، حبث نظم حفلا بالمناسبة، وحضور عضو مجلس النواب “مفتاح اكويدير” شخصيات اعتبارية ورياضيةوعدد من النجوم.

وقدم رئيس النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين الليبيين “نصر المهدوي” كلمة بالمناسبة، مهنئا فيها الشريف،وتوالت الكلمات وكانت من رئيس النقابة فرع بنغازي “محمد الدرسي” المستضيف للحفل، ونادي الهلال ورئيساللجنة الثقافية اللاعب السابق “رافع العقوري” ورئيس اللجنة التسييرية لنادي “الأهلي بنغازي”، أناب عنه عضواللجنة “مراد العقوري”، وعبروا فيها عن تهانيهم للفائز، وشكرهم للنقابة العامة للإعلاميين الرياضيين، عن مايقومون به من جهد وعمل كبيرين من أجل الرياضة عامة، وحماية المنتسبين وتطويرهم.

أما مراسم التتويج لأفضل شخصية رياضية قام بها عضو مجلس النواب، ورئيس النقابة، والأمين العام للنقابة“فتحي حمزة”، وفي تصريح “لصحيفة الأنباء الليبية” قال الشريف: “أنا اليوم في غاية السعادة والامتنان، وشرفكبير لي على المستوى الشخصي، ولنادي الهلال هذه الجائزة، وسنسعىبإذن اللهإلى المزيد من العمل والمثابرةلنيل البطولات مع نادينا العريق، والسير بثبات إلى الأفريقية”.

1 ديسمبر، 2023 9:11 م
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