عقيلة صالح يتابع ملف تعويض المتضررين من فيضانات شرق ليبيا

التقى رئيس مجلس النواب المستشار (عقيلة صالح )أمس الخميس بمكتبه في مدينة القبة بوزير الحكم المحليبالحكومة الليبية (سامي الضاوي) الذي قام باطلاع رئيس مجلس النواب على أبرز أعمال وزارة الحكم المحلي وماقدمته لمعالجة المختنقات ببلديات المنطقة الشرقية و(20) بلدية بالمنطقة الغربية وأعمال اللجنة المكلفة بتعويضالمتضررين أثر الفيضانات التي لحقت بمناطق ومدن الجبل الأخضر.

وثمن رئيس مجلس النواب جهود وزارة الحكم المحلي ووجه بالاستمرار في صرف التعويضات للمتضررين وأكد دعمه الكامل للجهود المبذولة من أجل إعادة إعمار درنة والمدن والمناطق المتضررة جراء السيول والفيضانات.

ومن جانبه تعهد وزير الحكم المحلي لرئيس مجلس النواب بتعويض كافة المتضررين آثر الفيضانات التي لحقتبمدينة درنة ومناطق ومدن الجبل الأخضر.