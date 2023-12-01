صداقة شحات يعود بنقطة ثمينة من مضيفه فريق الصقور بطبرق 

أخبارليبيا24 – خاص

عاد فريق الصداقة بنقطة ثمينة اليوم الجمعة بنقطة ثمينة بعد تعادله بهدف لهدف مع مضيفه فريق الصقور في طبرق ضمن لقاءات الدوري الليبي الممتاز وفي المجموعة الأولى.

وانتهى الشوط الأول من اللقاء التي تأتي ضمن مباريات الأسبوع الرابع من مرحلة الذهاب بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وفي الشوط الثاني بادر الصداقة بالتسجيل عن طريق لاعبه العاجي سافا دوقو عند الدقيقة 11 واستطاع لاعب الصقور الغيني ستيفن سي من تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 18.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي هدف مقابل هدف ليعود الصداقة إلى مدينة شحات بأول نقطة ويرفع الصقور رصيده إلى ثلاثة نقاط من ثلاث تعادلات على ملعبه.

أدار المباراة الحكم مصطفى الدرسي وساعده كل من سالم المراكبي وأحمد ضيف وحكم رابع كمال المجدوب وراقب اللقاء ابراهيم الفاخري.