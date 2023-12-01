حبس رئيس المجلس التسييري والقائم بأعمال المراقب المالي في بلدية بنينا

أخبار ليبيا 24

أمرت سلطة التحقيق بالنيابة العامة بحبس رئيس مجلس تسيير بلدية بنينا، والقائم بأعمال المراقب المالي في البلدية على خلفية التحقيقات في وقائع فساد على ما أفاد بيان صادر عن مكتب النائب العام الخميس.

وأوضح البيان أن وكيل النيابة بنيابة مكافحة الفساد في نطاق اختصاص محكمة استئناف بنغازي استقصى أوجه الانحراف التي خالطت أعمال مسؤول المجلس التسييري، والرقيب المالي في البلدية؛ فانكَشَفَ للمحقق واقع اِجْتِرائهما على المال العام.

واتهمت النيابة العامة رئيس المجلس التسييري والقائم بأعمال المراقب المالي ببلدية بنينا بتعمُّدهما تزوير بيانات تعلَّقت بصرف مرتبات لأشخاص لا ينتمون إلى إطار وظائف البلدية، وصرفهما 214 ألفاً و900 دينار كمكافآت لأشخاص لا يتقلدون الوظيفة العامة.

وبناء على ذلك انتهى المحقق إلى الأمر بحبسهما احتياطياً على ذمة القضية وفق البيان.