جنائي بنغازي يكشف هوية سارق في قضية كانت مسجلة ضد مجهول 

أخبارليبيا24

أكدت الإدارة العامة للبحث الجنائي أن جهاز البحث الجنائي بنغازي تمكن من التوصل لهوية سارق في قضية كانت مسجلة ضد مجهول.

وأوضحت الإدارة أن الجهاز تمكن من ضبط المتهم ضمن قضية سرقة ورشة تصليح سيارات في مدينة بنغازي قيدت في وقت سابق ضد مجهول.

وأضافت الإدارة أن ضبط المتهم تمت عقب إحالة محضر جمع استدلال من قبل النيابة العامة لإدارة التحقيقات والاستيفاء بجهاز البحث الجنائي مفادها تعرض ورشة تصليح مركبات في منطقة البركة لعملية سرقة لم يتم اكتشاف فاعلها.

وأفادت أنه بمباشرة العمل على الواقعة تمكن أعضاء مجموعة التحريات عقب التحري من التعرف على الفاعل وضبطه واستحضاره إلى المقر الرئيسي للجهاز الذي اعترف داخله خلال الاستدلال معه بارتكابه الواقعة ساردا تفاصيلها.

وذكرت الإدارة أن المتهم اعترف أنه سرق من الورشة مبلغ مالي وقدرة 30000 ألف دينار ليبي وجهاز كاشف أعطال مركبات وعليه اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حياله وتم إحالته للنيابة العامة.