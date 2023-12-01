تقرير يكشف عن مفاجأة.. نجم برشلونة يعاني من مشكلة عقلية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

كشف تقرير صحفي إسباني، سبب تراجع مستوى أليخاندرو بالدي، ظهير أيسر الفريق منذ بداية الموسم الجاري.

ذكرت صحيفة سبورت الكتالونية، أن بالدي فرض نفسه بقوة على التشكيل الأساسي في الموسم الماضي، وشجع تشافي هرنانديز، مدرب الفريق على فكرة الاستغناء عن جوردي ألبا.

أضافت أن اللاعب الشاب لا يقدم نفس المستوى هذا الموسم، لدرجة أن تشافي بدأ الاعتماد على خيارات أخرى في الجهة اليسرى مثل ماركوس ألونسو، وجواو كانسيلو.

من جانبها، أكدت إذاعة راديو كتالونيا أن بالدي لا يعاني من مشكلة بدنية، وتراجع مستواه ليست له علاقة بإصابته بتمزق في الرباط الجانبي لكاحل القدم اليمنى في مباراة مايوركا خلال شهر مايو الماضي.

أشارت الإذاعة الكتالونية إلى أن مشكلة بالدي ذهنية وعقلية، حيث يعاني من عدم الاحتفاظ بتركيزه على مدار 90 دقيقة.

أكدت أن مشكلة التركيز واردة لأي لاعب كرة قدم، لكن ظهير أيسر برشلونة يعاني منها بشكل أكبر.

كما لفتت راديو كتالونيا إلى أن بالدي يفتقد روح التنافسية، ولا يقدم 100% من مستواه، وهي أزمة مقلقة للجهاز الفني لبرشلونة، لكنهم سيعملون على حلها، ولديهم أمل باعتبار أن بالدي لاعب شاب، يفتقد الخبرة، وأمامه سنوات طويلة في الملاعب.