تسجيل 3 معالم تاريخية في مصراتة بالسجل الوطني للمعالم والمباني التاريخية

أخبار ليبيا 24

أكد وكيل وزارة الثقافة لشؤون الأنشطة الثقافية تسجيل ثلاثة معالم تاريخية رسميًّا في السجل الوطني للمعالم والمباني التاريخية، وجرى تركيب اللوحات الرخامية فيها، بعد اعتمادها من جهاز “المدن التاريخية”.

وقالت منصة حكومتنا أن عملية التسجيل شملت المعالم المُسجّلة، المبنى التاريخي لبلدية مصراتة (وسط المدينة)، ومبنى الزاوية السنوسية بمنطقة “اقزير البحري” على الطريق الساحلي، ومسجد العلامة ابن غلبون بمنطقة قصر حمد.

كما رُشّحت هذه المعالم للدخول في قائمة “الإيسيسكو”، التي تشرف عليها منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة في الرباط.