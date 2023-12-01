تسجيل أكثر من ألف و500 ملف لأسر مفقودي درنة وأخذ عينات حمض نووي

1 ديسمبر، 2023 2:05 م
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أخبار ليبيا 24

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين وصول إجمالي عدد الملفات المسجلة لأسر ضحايا السيول والفيضانات في مدينة درنة إلى 1573 ملفًا، وعدد العينات إلى 1197 عينة حمض نووي.

وتواصل فرق إدارة قيد الأهالي بالهيئة عملها طيلة هذه الفترة من مكتبها بمنطقة شيحا في درنة واستقبال الأهالي وفتح الملفات بتكليف من مكتب النائب العام.

وقالت الهيئة أنها فتحت الخميس 48 ملفا لأهالي المفقودين، وسحبت 31 عينة حمض نووي، ليرتفع الإجمالي إلى 1573 ملفًا و1197 عينة.

1 ديسمبر، 2023 2:05 م
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