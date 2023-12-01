المنفي يشارك في قمة “كوب 28” التي تستضيفها الإمارات

أخبار ليبيا 24

شارك رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في أعمال قمة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “كوب 28”.

وانطلقت القمة اليوم الجمعة في “مدينة إكسبو دبي” بمشاركة أكثر من 180 من رؤساء دول وحكومات العالم.

وأمس الخميس، افتتحت أعمال القمة التي يُفترض أن تدفع باتجاه خفض أسرع لانبعاثات غازات الدفيئة والتخلي عن الوقود الأحفوري حول العالم.

وسلم رئيس “كوب27” وزير الخارجية المصري سامح شكري رئاسة المؤتمر إلى الإماراتي سلطان الجابر، وذلك بعدما دعا شكري في مستهل المؤتمر إلى الوقوف دقيقة صمتا على أرواح “جميع المدنيين الذين قُتلوا” في غزة.