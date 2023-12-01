العريبي يبحث عدد من الملفات التي تخص قطاع النفط 

1 ديسمبر، 2023 10:02 م
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أخبارليبيا24 

بحث رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب عيسى العريبي، رئيس مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط فؤاد بالرحيم عدد من الملفات التي تخص قطاع النفط. 

واطلع العريبي خلال اللقاء أمس الخميس في مقر الشركة في طرابلس على البرامج والخطط الاستراتيجية للشركة. 

وتطرق لقاء رئيس اللجنة ورئيس مجلس إدارة شركة البريقة إلى الأوضاع الراهنة وسبل حل المختنقات بالشركة. 

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط أنه قد تم توفير الكميات اللازمة من البنزين والديزل لمحطات التزود بالوقود وأن العمل يسير فيها بشكل اعتيادي.

1 ديسمبر، 2023 10:02 م
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