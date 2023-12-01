الجلاء للجراحة والحوادث يستقبل ثلاث حالات جراء انفجار أسطوانة غاز للطهي 

1 ديسمبر، 2023 12:59 ص
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مستشفى الجلاء للجراحة
مستشفى الجلاء للجراحة

أخبارليبيا24 – خاص 

استقبل مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث ثلاث مصابات جراء انفجار أسطوانة غاز للطهي في منزلهم بمنطقة اللثامة في مدينة بنغازي. 

وقالت مسؤولة مكتب الإعلام بالمستشفى فاديا البرغثي لـ”أخبارليبيا24″ اليوم الجمعة، إنهم استقبلوا شابة وطفلتين إثر انفجار أسطوانة لغاز الطهي، بعد إشعالهم النار وكان هناك تسرب للغاز داخل المطبخ. 

وأوضحت البرغثي، أن زهرة احمد المهدي (21 عاماً) وشقيقتها فاطمة (8 أعوام)، وفاطمة جمعة موسى (15 عاماً)، تعرضوا للإصابات بحروق على مستوى الوجه واليدين والساقين والأرجل. 

وأشارت مسؤولة مكتب الإعلام إلى أن فاطمة احمد المهدي الأكثر إصابة ووضعها الصحي مستقر. 

1 ديسمبر، 2023 12:59 ص
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