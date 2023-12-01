الإخوان المسلمين يدعون إلى انتفاضة في الدول العربية

1 ديسمبر، 2023 9:37 م
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نظم مئات الفلسطينيين، الاثنين، وقفة في ميدان المنارة بؤام الله وسط الضفة الغربية، تنديدا بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. ووفق مراسل الأناضول، رفع المشاركون الأعلام الفلسطينية، ورددوا هتافات مُنددة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وأخرى تدعو للوحدة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي. ( Issam Rimawi - وكالة الأناضول )

وجهت جماعة “الإخوان المسلمون” في مصر، الجمعة 1 ، دعوة للشعوب العربية والإسلامية إلى “انتفاضة غيرمسبوقة”، رداً على العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في غزة، وذلك بعد أن استأنف الاحتلال حربه بقصف عنيف أوقع عشرات الشهداء بعد انتهاء الهدنة الإنسانية

  وقالت الجماعة، في بيان لها، إن “تجدد العدوان الوحشي على قطاع غزة، وسقوط أعداد كبيرة من الشهداءاليوم، هو تأكيد لنازية المحتل الصهيوني وغطرسته التي لا تحترم الإدانات الدولية ولا القرارات الرافضة لجرائمالإبادة الجماعية التي ارتكبها بحق المدنيين. وكل ذلك يأتي بمشاركة أمريكية وغطاء غربي متواصل!.

كما دعت الجماعة، حسب ما جاء في البيان، الشعوب العربية والإسلامية لانتفاضة غير مسبوقة، ورد فعل يرتقيلمستوى مجازر المعتدي، لدعم الشعب الفلسطيني، وإسناد مقاومته الباسلة.


وأضافت: “لقد ثبت للعالم أجمع أن نتنياهو وحكومته الفاشلة لم تكسب من حربها على غزة غير قتل الأطفالوالنساء، وتدمير المنشآت الصحية والمدنية، إضافة لقتل أسراه، وأن من تحرر منهم كان بقرار من المقاومة وتحتسيطرتها ومعاملتها الإسلامية الراقية، وأن كل محاولات رسم صورة زائفة للنصر لم تتحقق ولن تتحقق بعون الله”.

وأكدت الجماعة في ختام بيانها أنه حان الوقت ليقول “أحرار العالم كلمتهم لكل الحكومات والأنظمة، لإيقاف هذاالإجرام؛ حفاظاً على مصالحهم أولاً، وأن يستمر العمل والحراك المتواصل بكل سبيل ممكن لنصرة الحق وأهله”.

1 ديسمبر، 2023 9:37 م
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