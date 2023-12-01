الأهلي بنغازي يستضيف التحدي الباحث عن أول فوز له بالدوري هذا الموسم

أخبار ليبيا 24

تشتعل مدرجات ملعب شهداء بنينا، اليوم الجمعة، بمواجهة نارية بين فريقي الأهلي بنغازي والتحدي، ضمن الجولة الرابعة للمجموعة الأولى للدوري الليبي الممتاز.

ويدخل التحدي الضيف، للمواجهة في مسعا، لتحقيق أول فوز له بالدوري هذا الموسم والابتعاد عن مسلسل التعادلات، بينما يطمح الأهلي بنغازي المضيف إلى تعزيز نقاطه بفوز ثالث.

ويحل الأهلي بنغازي، ثانيا في المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط حصدها من فوزين وتعادل، بينما يحل التحدي في سادس الترتيب بـ 3 نقاط حصدها من ثلاث تعادلات.