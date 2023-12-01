استقرار في حالة الطقس على أغلب مناطق ليبيا

1 ديسمبر، 2023 10:14 ص
0 0

أخبار ليبيا 24

تشهد أغلب مناطق ليبيا اليوم الجمعة طقسا مستقرا مع تكاثر للسحب من مساء الغد على مناطق الشمال الغربي، وفق ما ذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية.

ومن المتوقع أن تتأثر مناطق الشمال الغربي يوم الأحد بتقلبات جوية مصحوبة بجبهة هوائية باردة ورياح شمالية غربية.

وتسبب في انخفاض درجات الحرارة مع سقوط أمطار متفرقة، تكون جيدة على بعض المناطق، مما قد تسبب في تجمع المياه في الأماكن المنخفضة وجريان بعض الأودية المحلية.

ومن المتوقع أن تشمل فرصة سقوط الأمطار مناطق الشمال الشرقي يومي الإثنين والثلاثاء.

الوسوم
1 ديسمبر، 2023 10:14 ص
0 0

المزيد من الأخبار

أسعار النفط تتجه للانخفاض الأسبوعي السادس مع تخفيضات أوبك+ المخيبة للآمال

1 ديسمبر، 2023 9:21 ص
مستشفى الجلاء للجراحة

الجلاء للجراحة والحوادث يستقبل ثلاث حالات جراء انفجار أسطوانة غاز للطهي 

1 ديسمبر، 2023 12:59 ص

تكالة يناقش مع نائب وزير الخارجية الروسي الأوضاع السياسية في ليبيا 

30 نوفمبر، 2023 11:50 م

أوبك+ تعتزم تمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط

30 نوفمبر، 2023 10:59 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى