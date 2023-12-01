استقرار في حالة الطقس على أغلب مناطق ليبيا

أخبار ليبيا 24

تشهد أغلب مناطق ليبيا اليوم الجمعة طقسا مستقرا مع تكاثر للسحب من مساء الغد على مناطق الشمال الغربي، وفق ما ذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية.

ومن المتوقع أن تتأثر مناطق الشمال الغربي يوم الأحد بتقلبات جوية مصحوبة بجبهة هوائية باردة ورياح شمالية غربية.

وتسبب في انخفاض درجات الحرارة مع سقوط أمطار متفرقة، تكون جيدة على بعض المناطق، مما قد تسبب في تجمع المياه في الأماكن المنخفضة وجريان بعض الأودية المحلية.

ومن المتوقع أن تشمل فرصة سقوط الأمطار مناطق الشمال الشرقي يومي الإثنين والثلاثاء.