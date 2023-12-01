أمن بنغازي: البحث الجنائي يضبط تشكيلًا عصابيًا يمتهن الاتجار بالمخدرات وحبوب الهلوسة 

أخبارليبيا24

كشفت مديرية أمن بنغازي أن قسم البحث الجنائي ضبط تشكيلًا عصابيًا مُتكون من ثلاثة أشخاص يمتهن الاتجار بالمخدرات وحبوب الهلوسة.

وأوضحت مديرية أمن بنغازي أنه تم ضبط التشكيل العصابي بحوزتهم كمية من المخدرات وحبوب الهلوسة.

تنفيذاً لتعليمات السيد مدير أمن بنغازي #اللواء_أحمد_الشامخ والقاضية بمُحاربة آفة المخدرات والقضاء عليها وعُقب

وأضافت أن معلومات وردت لدى أعضاء التحريات بالقسم عن تشكيل عصابي يمتهن الاتجار بمادة الحشيش المخدرة وحبوب الهلوسة ويستخدمون مركبة آلية نوع هيونداي سوناتا لتوصيل المخدرات وتوزيعها.

وذكرت المديرية أن رئيس القسم مقدم خالد الرابحي أصدر تعليماته لأعضاء التحريات بالقسم بالبحث والتحري والتأكيد على صحة المعلومات.

ولفتت المديرية إلى أن جهود التحريات أسفرت عن التوصل لمعلومات تفيد بمحل سكن أحد افراد التشكيل العصابي بمنطقة الماجوري وقيامه في بعض الأحيان بالاتجار بالمخدرات أمام منزله وعند طلب المخدرات منه يقوم باستخدام المركبة سالفة الذكر رفقة أفراد التشكيل.

وأكدت أنه تمت مراقبتهم لعدة أيام وتم إعداد كمين مُحكم للمركبة بمنطقة سيدي يونس وتم ضبط المركبة وعلى متنها أفراد التشكيل وعُثر بداخل المركبة على حقيبة تحتوي على 51 شريط من حبوب الهلوسة نوع (باركينول) وعدد 19 شريط من حبوب الهلوسة نوع (ترمادول) وعدد 36 شريط من حبوب الهلوسة نوع (بترل) وعدد خمسة قطع من مخدر الحشيش مختلفة الأحجام.

وأفادت المديرية أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى جهاز مُكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.