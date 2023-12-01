أكثر من 100 ألف جندي خلال 5 شهور.. وزير الدفاع الروسي يكشف عن خسائر الجانب الأوكراني

أخبار ليبيا 24 – متابعات

كشف وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن خسائر القوات الأوكرانية شملت نحو 125 ألف جندي و16 ألف قطعة من السلاح منذ انطلاق ما يسمى بـ “هجومها المضاد” في يونيو الماضي.

جاء ذلك في كلمة ألقاها شويغو خلال اجتماع مع قيادة القوات المسلحة الروسية عقد اليوم الجمعة.

وقال شويغو إن “التعبئة الشاملة في أوكرانيا وإمدادات الأسلحة الغربية وقيام القيادة الأوكرانية بإدخال الاحتياطيات الاستراتيجية إلى المعركة لم تغير الوضع في ساحة القتال، بل وأدت هذه الإجراءات اليائسة إلى زيادة عدد الخسائر في وحدات القوات المسلحة الأوكرانية”.

وأضاف: “خلال الأشهر الستة لما يسمى بالهجوم المضاد، فقد العدو أكثر من 125 ألف شخص و16 ألف قطعة من الأسلحة المختلفة”.

وأشار شويغو على أن الوحدات الروسية توجه ضربات نارية “فعالة وقوية” للقوات الأوكرانية، مما يؤدي إلى انخفاض قدراتها القتالية بشكل كبير، بينما تصرف العسكريون الروس “بكفاءة وحزم”، ويستولون على مواقع أكثر ملائمة، ويوسعون مناطق السيطرة في جميع المحاور.

وذكر شويغو أنه تجري أعمال لتجهيز 7 ميادين تدريب في منطقة العملية العسكرية الخاص، موضحا أن اثنين منها قد اكتمل بناؤهما.