أردوغان : ما يحدث في غزة جريمة حرب

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، إن ما يحدث في قطاع غزة “جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب يجب محاسبة مرتكبيها أمام القانون الدولي”.

جاء ذلك في كلمته أمام قمة العمل المناخي في “مدينة إكسبو دبي” حيث تعقد في نطاق المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “كوب 28” (COP28).

وتمنى الرئيس أردوغان، في مستهل كلمته أن تعود القمة بالفائدة على الجميع، معربًا عن شكره للسلطات الإماراتية على حسن ضيافتها.

وأشار إلى أن “العالم يواجه حاليًا العواقب المؤلمة للمجازر في غزة، بعد ما عاشه بسبب وباء فيروس كورونا، والحرب الأوكرانية-الروسية”.