ناقلة نفطية ترسو على ميناء الحريقة لشحن مليون برميل إلى الصين  

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مصدر مسؤول في ميناء الحريقة النفطي في طبرق، اليوم الخميس، أن الناقلة النفطية (مارلين سانتوريني) رست اليوم على رصيف الميناء.

وأضاف المصدر في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ أن الناقلة ستشحن مليون برميل من النفط الخام في طريقها إلى الصين.

وأشار المصدر إلى أن هذه الناقلة هي الناقلة السابعة في شهر نوفمبر والأخيرة، لافتاً إلى أن الناقلة تحمل علم جزر المرشال وقادمة من اليونان.

وأوضح أن الإنتاج المستلم اليوم من حقلي مسلة والسرير قد بلغ 210 ألف برميل عبر أنبوب بطول 513 كيلو متر وقطر 34 بوصة.

وأفاد المصدر أن ميناء الحريقة سجل رقمًا قياسيًا هذا العام بتصدير سبعة مليون برميل خلال شهر نوفمبر وهذا الرقم لم يسجل في الشهور السابقة.