مستشار سابق في المحكمة العليا: الأمم المتحدة لاتزال تتلاعب بمصير ليبيا 

30 نوفمبر، 2023 12:23 ص
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جمعة الزريقي
جمعة الزريقي

أخبارليبيا24

اعتبر المستشار السابق بالمحكمة العليا الليبية جمعة الزريقي، أن الأمم المتحدة لاتزال تتلاعب بمصير ليبيا. 

وقال الزريقي في منشور عبر حسابه على “تويتر” :”لا يزال اللعب مستمرا بمصير ليبيا من خلال الأمم المتحدة ومن يلعب معها اقتراح تلو اقتراح”. 

وأضاف المستشار السابق :”كل تلك الاقتراحات ترمي إلى إطالة الأزمة فيها وعدم الوصول إلى حل جذري لاستقرار ليبيا”. 

وأشار الزريقي إلى أن كل الأطراف اللاعبة فيها لا ترغب في الحل حتى تستمر في كراسيها ولن تقوم للبلاد قائمة إلا طرح مشروع الدستور للاستفتاء فقط. 

30 نوفمبر، 2023 12:23 ص
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