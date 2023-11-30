قصف روسي يودي بحياة شخص ويصيب آخرون

أخبار ليبيا 24

قُتل شخصٌ وأصيب 10 آخرون بجروح جراء قصفٍ روسي على ثلاثة مدن شرقي أوكرانيا.

وبحسب ما أفصح عنه وزير الداخلية الأوكراني فإن 6 صواريخ ضربت مدن بوكروفسك وميرنوغراد ونوفوغروديفكا الواقعة على بعد نحو 40 كيلومتراً شمال غرب أفدييفكا.

كما تمكنت القوات الروسية من السيطرة على بلدة كروموف الصغيرة، قرب باخموت في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا.

وزارة الدفاع الروسية، قالت في بيانٍ لها إن «قوات مدعومة بالطيران والمدفعية حسّنت مواقعها على طول خط الجبهة، وحرّرت قرية أرتيموفسكوي»، بحسب البيان.

وفيما سبق… ألقت وزارة الداخلية الروسية القبض على 21 شخصًا يعملون ضمن شبكة مخدرات تديرها أوكرانيا.