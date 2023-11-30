“فيفا” يعلن التصنيف الشهري.. الأرجنتين الأولى عالميا والمغرب يتصدر عربيا وإفريقيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اليوم الخميس، التصنيف العالمي للمنتخبات لشهر نوفمبر الجاري.

لم تشهد قائمة العشرة الأوائل دخول أي منتخب جديد، كما ظل منتخب الأرجنتين على القمة يليه فرنسا.

بينما تراجع المنتخب البرازيلي من المركز الثالث إلى الخامس، بسبب تدهور نتائجه في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وجاء ترتيب العشر دول الأولى كالتالي:

1- الأرجنتين، 2- فرنسا،3- إنجلترا، 4- بلجيكا، 5- البرازيل،6- هولندا، 7- البرتغال، 8- إسبانيا، 9- إيطاليا، 10- كرواتيا.

وعلى المستوى الإفريقي، ظل منتخب المغرب الأول عربيا وأفريقيا، بحفاظه على المركز 13، يليه السنغال (20)، تونس (28)، الجزائر (30)، مصر (33)، ونيجيريا (42).

وعلى مستوى آسيا، جاء المنتخب الياباني في الصدارة (17)، ويليه إيران (21) وكوريا الجنوبية (23)، وأستراليا (25)، ثم السعودية (56).

ويبقى منتخب السعودية خامسا على المستوى العربي بعد كل من المغرب وتونس والجوائز ومصر بتواجده في المرتبة (56)، يليه قطر (58)، العراق (63)، الإمارات (64).