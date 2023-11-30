“سخر جهوده العظيمة من أجل ليبيا”.. القيادة العامة للجيش تنعى الدكتور إبراهيم بوخزام

أخبار ليبيا 24

نعت، القيادة العامة للقوات المسلحة، اليوم الخميس، وفاة الدكتور إبراهيم بوخزام، الدبلوماسي الليبي الأسبق وأستاذ القانون الدستوري بالجامعات الليبية.

وأعربت القيادة العامة، عن بالغ الحزن والأسى لوفاته، مؤكدة أنّه سخر جهوده العظيمة من أجل مصلحة ليبيا والليبيين.

وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة، إن “رحيله ترك فراغا كبيرا في قلوبنا وفي ميدان العطاء الوطني”، داعية الله أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته.

وعمل الراحل أستاذا بالقانون الدستوري بالجامعات الليبية وله عدة مؤلفات في القانون الدستوري والعلاقات الدولية والفكر السياسي.

كما تقلد خلال مسيرته عدة مناصب من بينها وزير التعليم العالي ما بين عامي 1990 – 1992م، وسفيرا لليبيا لدى العراق خلال 1995 – 2003م، وعميدا للمعهد الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية 2008 – 2011م.