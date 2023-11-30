حماد يتفقد أحياء درنة المستهدفة بالإعمار بعد كارثة الفيضان

أخبار ليبيا 24

أجرى، رئيس الحكومة الليبية، أسامة حماد، رفقة رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار، حاتم العريبي، جولة تفقدية في أحياء ومناطق مدينة درنة، وعدد من المرافق الخدمية والطبية بالمدينة.

وشملت الجولة، تفقّد المواقع المتضررة والمستهدفة بالإعمار، وأغلب المشاريع الخاصة بصندوق إعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة.

وسبق هذه الجولة عقد سلسلة اجتماعات مع ممثلي الشركات ومدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة.

أكد رئيس الوزراء، على ضرورة استكمال هذه المشاريع وفق الخطة الموضوعة وفي الجدول الزمني المخطط له.

وفي سبتمبر الماضي ضرب فيضان مدينة درنة، ما أدى إلى كارثة إنسانية تسببت في دمار كبير ومقتل الآلاف من الأشخاص.

والأربعاء تفقّد حماد مشروع استكمال 2000 وحدة سكنية في درنة، بالإضافة إلى المواقع المتضررة والمستهدفة بالإعمار كجسر المدينة الرئيسي، وأغلب المشاريع الخاصة بصندوق إعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة.

يأتي ذلك من أجل حلحلة مشكلة الإسكان عقب الكارثة.