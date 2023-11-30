تركيا تمدد لوجودها العسكري في ليبيا 24 شهرا إضافيا

أخبار ليبيا 24

وافق البرلمان التركي، اليوم الخميس، على تمديد مهمة الجيش التركي في ليبيا 24 شهرا إضافيا، ابتداء من 2 يناير 2024.

وتتعارض هذه الموافقة مع اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، المدعوم من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بشأن انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا.

وأحالت الرئاسة التركية، الجمعة الماضية، مذكرة إلى رئاسة البرلمان، تقضي بتمديد مهام القوات في ليبيا 24 شهرا إضافيا. وتحمل المذكرة توقيع الرئيس رجب طيب أردوغان.

وجاءت موافقة البرلمان التركي بعد عملية تصويت، حظيت بموافقة أغلبية أعضائه، وفق ما ذكرت وكالة الأناضول التركية.

وزعمت المذكرة، أن الهدف من إرسال قوات تركية إلى ليبيا “هو حماية المصالح الوطنية في إطار القانون الدولي، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية التي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا”.

وأضافت أيضا “للحفاظ على الأمن ضد المخاطر المحتملة الأخرى، مثل الهجرات الجماعية وتقديم المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها الشعب الليبي، وتوفير الدعم اللازم للحكومة الشرعية في ليبيا”.

وقالت، إن تركيا أرسلت قواتها إلى ليبيا بموجب المادة 92 من الدستور، بتاريخ 2 يناير 2020، وتم تمديد مهامها في 21 يونيو 2021 لـ 18 شهرا.