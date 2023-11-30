ترحيل 46 مهاجرا غير شرعي من شحات

30 نوفمبر، 2023 9:33 م
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أخبار ليبيا 24

رحّل، جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في شحات 46 مهاجرا غير شرعي بينهم 20 مصريا، تمّ ترحيلهم عبر منفذ أمساعد البري.

وقال الجهاز، اليوم الخميس، إنّه تمّ تسليم 26 آخرين إلى مركز ايواء قنفودة في بنغازي بينهم 22 سودانيا و3 من تشاد ونيجيري واحد.

وأضاف الجهاز، أن المرحلين دخلوا الأراضي الليبية بدون اجراءات ثبوتية، وقد تمّ ترحيلهم بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

وقال الجهاز، إن هذا العمل يأتي من ضمن الأعمال التي يقوم بها داخل شحات للمحافظة على الأمن الصحي والقومي.

وكشف الجهاز، أن عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين تمّ ترحيلهم من شحات، خلال النصف الأخير لسنة 2023، بلغ 285 مهاجرا من مختلف الجنسيات،  منهم  عدد 83 خلال شهر نوفمبر الجاري.

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30 نوفمبر، 2023 9:33 م
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