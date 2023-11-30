بنك التنمية الأفريقي: تباطؤ النمو الاقتصادي في أفريقيا وسط عدم الاستقرار السياسي للقارة

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قال، بنك التنمية الأفريقي، إن النمو الاقتصادي في أفريقيا سيتباطأ هذا العام، ولن ينتعش إلا جزئيا في عام 2024، حيث خفض توقعاته للناتج المحلي الإجمالي للقارة وسط عدم الاستقرار السياسي وضعف النمو العالمي وارتفاع أسعار الفائدة.

وقال البنك الإفريقي للتنمية، في تقرير الأربعاء، إن من المتوقع أن ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 3.4% هذا العام من 4% في عام 2022، قبل أن يرتفع إلى 3.8% في عام 2024.

وتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 4% في عام 2023 و4.3% في عام 2024، بعد نموه بنسبة 3.8% في عام 2022.

وقال البنك إن “الآثار الطويلة المدى” لجائحة كوفيد-19، إلى جانب الحرب في أوكرانيا، التي أدت إلى ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة في عام 2022، أعاقت التعافي الاقتصادي القوي في أفريقيا من الوباء في البداية.

وأضاف: “لقد تفاقمت هذه العوامل بسبب جيوب عدم الاستقرار السياسي في جميع أنحاء القارة، وضعف الطلب على الصادرات بسبب النمو العالمي الفاتر، وتشديد السياسة النقدية وما يرتبط بذلك من زيادة في تكلفة الاقتراض”.