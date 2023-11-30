المنتخب الوطني يتقدم ستة مراكز في تصنيف الـ”فيفا”

30 نوفمبر، 2023 3:56 م
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أخبا ليبيا 24

تقدم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم ستة مراكز في أحدث تصنيف للمنتخبات يصدره الاتحاد الدولي “فيفا” عن شهر نوفمبر، وذلك بعدما احتل المركز 120 بدلا من المركز 126 الذي كان يشغله في تصنيف شهر أكتوبر الماضي.

جاء تحسن ترتيب المنتخب الوطني في تصنيف الاتحاد الدولي بعدما رفع رصيده من النقاط إلى 1155.23 نقطة مقابل 1137.64 نقطة في الشهر الماضي.

واستفاد المنتخب الوطني من مشاركته الناجحة في أول جولتين في تصفيات كأس العالم 2026، حيث تمكن من الفوز خارج أرضه على منتخب إسواتيني ثم تعادل مع منتخب الكاميرون بهدف لمثله.

30 نوفمبر، 2023 3:56 م
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