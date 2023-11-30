المستشار صالح يوجه باستكمال صرف التعويضات للمتضررين من الفيضانات

أخبار ليبيا 24

اطلع رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، على عمل لجنة التعويضات للمتضررين جراء العاصفة “دانيال”، موجها باستكمال عمل اللجنة في تعويض المواطنين.

جاء ذلك خلال لقائه وزير الحكم المحلي في الحكومة الليبية، سامي الضاوي، حيث أكد دعمه لجهود إعادة إعمار درنة وباقي المناطق المنكوبة بسبب السيول والفيضانات، حسب بيان الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق، اليوم الخميس.

وتعهد الضاوي بأنه سيجري تعويض باقي المتضررين إثر الفيضانات التي لحقت بمدينة درنة ومناطق ومدن الجبل الأخضر.

وتطرق الاجتماع أيضا إلى جهود الوزارة في حل المشكلات في عدة بلديات بالمنطقتين الشرقية والغربية.