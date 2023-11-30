القائم بأعمال السفارة الصينية في ليبيا يبدي استعداد بلاده استكمال المشاريع المتوقفة 

30 نوفمبر، 2023 1:02 ص
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أخبارليبيا24 

أبدى القائم بأعمال السفارة الصينية لدى ليبيا ليو جيان استعداد بلاده لاستكمال المشاريع المتوقفة المتعاقد عليها منذ زمن في مجال المواصلات والنقل. 

وراجع جيان خلال اجتماعه مع وزير المواصلات محمد الشهوبي بنود الاجتماع الأول مع القائم بالأعمال الصيني السابق عام 2021. 

ودعا الشهوبي، الشركات الصينية إلى العودة لاستكمال المشروعات المتوقفة والمساهمة في مشاريع إعادة الإعمار. 

بحث وزير المواصلات مع القائم بأعمال السفارة الصينية تعزيز العلاقات بين البلدين في كافة المجالات. 

30 نوفمبر، 2023 1:02 ص
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