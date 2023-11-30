الحويج يدعو الصين إلى عقد منتدى اقتصادي مشترك في ليبيا

أخبار ليبيا 24

دعا وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، الجانب الصيني لعقد منتدى اقتصادي يضم أصحاب الأعمال والشركات من البلدين، يصاحبه معرض للصناعات والمنتجات الصينية في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الحويج والقائم بأعمال سفارة الصين لدى ليبيا ليو جيان، أمس الأربعاء، بحضور مستشار الوزير شذر الصيد، ومدير إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي عصام الملهوف ومدير إدارة الشركات عبد الحكيم أبوجبيهة، ورئيس قسم التعاون الدولي بالوزارة فرج البي.

وأكد الحويج على أهمية تفعيل التعاون القائم بين ليبيا والصين، التي تعد أحد أهم الشركاء التجاريين لليبيا.

وحثّ الحويج الشركات الصينية الكبرى لدخول السوق الليبية والاستثمار في المشاريع الاستراتيجية، ومد جسور التواصل مع السوق الأفريقية، من خلال تصميم وتنفيذ الطرق الدولية نحو السوق الأفريقية وإنشاء المناطق الحرة والاقتصادية الخاصة.

وأشار الحويج إلى أن الحكومة تتطلع للاستفادة من التقنية الصناعية في قطاع الطاقات المتجددة وتوفير مخزون من الطاقة يوجّه نحو السوق الأوروبية، خاصةً أن ليبيا تقع في الخط الحراري المغذي لمثل هذه المشاريع، موجها في الوقت نفسه دعوة إلى وزير التجارة الصيني لزيارة ليبيا على رأس وفد اقتصادي وتجاري؛ للتباحث حول تأسيس تعاون استراتيجي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه عبّر القائم بالأعمال الصيني على رغبة الشركات الصينية الكبرى لدخول السوق الليبية، مشيدا أيضًا بالتعاون الثنائي القائم بين البلدين، والعمل على تطويره نحو آفاق تخدم مصلحة البلدين.